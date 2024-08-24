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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: ''Şimşek istifa etti'' yalanına soruşturma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: ''Şimşek istifa etti'' yalanına soruşturma

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024, 15:22   |   Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024, 15:22

Son dalila haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına çok net şekilde yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz" dedi. Öte yandan SPK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine ilişkin iddiaları yayan sosyal medya hesapları hakkında inceleme başlattığını açıklarken, Bakan Tunç resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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