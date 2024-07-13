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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024, 23:24 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024, 23:24

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu: Darbe girişiminin 8. yılında Türkiye’de ne değişti?

Hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da milli irade, hain terör örgütü FETÖ'nün alçak kalkışmasına dur dedi. Peki, hain darbe girişiminin 8. yılında Türkiye’de ne değişti? Adalet Bakanı Tunç, A Haber ekranlarında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek ve dünyanın önemli Müslüman liderlerinden Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in "Unutmayınız, unutursanız soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatan Bakan Tunç, "Darbeleri unutmayacağız bir kez daha tekrarlanmaması için" dedi.

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