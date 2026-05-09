Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 ayda 25 milyon yolcuya hizmet verildi
Bakan Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, nisan ayında toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 183 bin 876’ya ulaştı. Yolcu trafiği ise geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 oranında artış gösterdi. İstanbul Havalimanı, sadece nisan ayında 6,5 milyon yolcuyu ağırlayarak küresel bir aktarma merkezi olma özelliğini pekiştirirken, Sabiha Gökçen Havalimanı da iç ve dış hatlarda toplam 22 binin üzerinde uçak trafiğine sahne oldu.