Acılı annenin yürek yakan sözleri; “Kızıma ev değil mezar almışım”

Kahramanmaraş’ta kızı, üç gün önce hediye ettiği evin enkazında kalan acılı anne, “Kızıma ev değil mezar almışım ”dedi. Kahramanmaraş’ta Hayrullah Mahallesinde Şeyma Şimşek isimli genç kadın 2 gün önce taşındığı Sabır Apartmanı’nda yeni evinin enkazında kaldı. Annesi Nalan Şimşek, enkazın başında gözyaşları dökerek kızının sağ olarak çıkartılmasını bekliyor. Acılı anne evi 3 gün önce kendisinin kızına hediye ettiğini, kızının evde sadece iki gece kalabildiğini belirterek, “Kızıma ev değil mezar almışım” dedi.