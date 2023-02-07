Haberler Güncel Videoları Acılı annenin yürek yakan sözleri; “Kızıma ev değil mezar almışım”

Acılı annenin yürek yakan sözleri; “Kızıma ev değil mezar almışım”

Acılı annenin yürek yakan sözleri; “Kızıma ev değil mezar almışım”
07.02.2023 13:49 - Son Güncelleme: 07.02.2023 13:50

OTOMATİK OYNAT

Güncel 06:12
8 yaşındaki Sadiye ile babası...
Güncel 00:34
Kahramanmaraş'taki depremin...
Güncel 00:39
Askeri gemiyle yaralı...
Güncel 04:07
Deprem bölgesi İskenderun...
Güncel 01:23
Adana'da arama kurtarma...
Güncel 00:57
Depreme Adıyaman'a tayin...
Güncel 07:10
TCG İskenderun Gemisi depremde...
Güncel 00:59
Malatya'daki yeni konutlar...
Güncel 00:57
MSB: “Hava Kuvvetlerimiz çetin...
Güncel 22:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...
Güncel 03:14
Kosova ve Hırvatistan’dan...
Güncel 02:14
Polis, enkazda mahsur kalan 4...

Kahramanmaraş’ta kızı, üç gün önce hediye ettiği evin enkazında kalan acılı anne, “Kızıma ev değil mezar almışım ”dedi. Kahramanmaraş’ta Hayrullah Mahallesinde Şeyma Şimşek isimli genç kadın 2 gün önce taşındığı Sabır Apartmanı’nda yeni evinin enkazında kaldı. Annesi Nalan Şimşek, enkazın başında gözyaşları dökerek kızının sağ olarak çıkartılmasını bekliyor. Acılı anne evi 3 gün önce kendisinin kızına hediye ettiğini, kızının evde sadece iki gece kalabildiğini belirterek, “Kızıma ev değil mezar almışım” dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA