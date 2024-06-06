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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 17:20 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024, 17:20

ABD'den flaş F-16 açıklaması: "İleriye doğru önemli bir adım atıldı"

Son dakika haberi! ABD Büyükelçisi Jeff Flake, yeni F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldığını açıkladı. Flake, "Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisi Flake, yeni F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldığını açıkladı.

İLERİYE DÖNÜK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI
Flake, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi ve Askeri İlişkiler departmanı da "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri yeni F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD'nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri." açıklamasını yaptı.

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