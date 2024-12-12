ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan terör örgüt PKK/YPG hamisi ABD ile yeni bir tiyatroya hazırlanıyor. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Erik Kurilla, Amerika ve terör örgütü YPG/PKK'nın planı ortaya çıktı. Buna göre, bölgedeki PKK/YPG’li teröristler DEAŞ’lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladı. Melih Altınok'un moderatörlüğündeki Sebep Sonuç programına konuk olan Zafer Şahin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.