SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Haberler Güncel Videoları

ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 00:40 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 00:42

Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan terör örgüt PKK/YPG hamisi ABD ile yeni bir tiyatroya hazırlanıyor. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Erik Kurilla, Amerika ve terör örgütü YPG/PKK'nın planı ortaya çıktı. Buna göre, bölgedeki PKK/YPG’li teröristler DEAŞ’lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladı. Melih Altınok'un moderatörlüğündeki Sebep Sonuç programına konuk olan Zafer Şahin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Somali ve Etiyopya arasındaki krizi çözdü
12.12.2024Perşembe
Aşk vadisindeki yürüyüş kâbusa döndü
11.12.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan Etiyopya Başkanı Abiy Ahmed ile görüştü
11.12.2024Çarşamba
MSB paylaştı: “Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik”
11.12.2024Çarşamba
Geciken uçuşlarda yolculara rötar tazminatı ödenecek!
11.12.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti 00:55
Feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
10.12.2024Salı
CENTCOM PKK’ya gitti! Blinken Türkiye’ye geliyor! 02:05
Blinken Türkiye'ye geliyor!
11.12.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü 01:12
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü
10.12.2024Salı
Adana’da kebapçıya silahlı saldırı: 1 ölü 01:01
Adana’da kebapçıya silahlı saldırı: 1 ölü
10.12.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA