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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Somali ve Etiyopya arasındaki krizi çözdü
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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Somali ve Etiyopya arasındaki krizi çözdü

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 00:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve ile Etiyopya arasındaki krizi çözüme kavuşturdu. Başkan Erdoğan, Külliye'de önce Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i bir araya geldi. Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan görüşmelerden uzlaşma çıktığını açıkladı. Anlaşma gereği atılacak adımlarla bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraber hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, "Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk." dedi. Somali ve Etiyopya liderleri anlaşmazlığın çözülmesi konusunda sunduğu gayretlerden ötürü Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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