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ABD siyasetinde çöp tartışması!
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ABD siyasetinde çöp tartışması!

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 13:16

5 Kasım'daki seçimlere günler kala ABD'de gündem Başkan Joe Biden'ın "çöp" gafı. Trump, Başkan Joe Biden'ın, Trump destekçilerini "çöp" şeklinde nitelemesine yanıt olarak temizlik işçilerinin giydiği turuncu yelekle sahneye çıktı. Uluslararası basında yer alan haberlerde Biden'ın gafının Harris'in kampanyasını zorlaştırma tehlikesi taşıdığı değerlendirmelerine yer verildi. Green Bay'deki konuşmasında Trump, Biden'ın gafına "250 milyon Amerikalının çöp olmadığını söyleyerek başlamak zorundayım." şeklinde cevap verdi.

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