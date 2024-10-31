Togg yeni rengini duyurdu! Başkan Erdoğan’ın o sözleri hatırlandı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği ilk elektrikli otomobili olan Togg T10X'e yeni bir renk daha ekleniyor. Togg'dan yapılan açıklamada, "T10X’in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız? İlhamını Türkiye’nin renklerinden aldı…" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Togg'un yeni rengi merak konusu olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'un banttan inme törenindeki "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer" sözleri akıllara geldi.