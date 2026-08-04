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Çekmeköy'de yol verme kavgası: Yere düşen sürücüyü darbettiler

Çekmeköy'de yol verme kavgası: Yere düşen sürücüyü darbettiler

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Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme meselesinden çıkan tartışma, yolcuların da karışmasıyla tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yere düşen sürücünün darbedildiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tartışmaya yolcular da dahil oldu

Olay, 2 Ağustos akşam saatlerinde Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol ortasında durduran sürücülerin atışmasına araçlarda bulunan yolcular da katıldı.

Yere düşen sürücüyü tekmelediler

Yolcuların dahil olmasıyla büyüyen tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Araçtan inen kişilerin yumruklu saldırısına uğrayan otomobil sürücüsü aldığı darbelerle yere düştü. Saldırganlar, yerde yatan sürücüye tekme atmaya devam etti.

O anlar kamerada

Trafikte yaşanan dehşet anları, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. Yaşanan arbede ve yere düşen sürücünün darbedildiği anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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