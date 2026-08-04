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Antalya Adrasan'da tur teknesi yangını!

Antalya Adrasan'da tur teknesi yangını!

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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde uzun süredir koyda demirli bulunan boş bir tur teknesinde yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği yangında tekne kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı.

Alevleri gören vatandaşlar ihbarda bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'ndeki Kargıcak Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyda uzun süredir demirli bulunan "Mustafa Bey" isimli tur teknesinden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye müdahale edemeyince Sahil Güvenlik sevk edildi

Yanan teknenin karaya uzak mesafede bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizden yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Teknenin boş olduğu öğrenildi

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, teknenin turistik turlarda aktif olarak kullanılmadığı, uzun süredir koyda bağlı ve boş durduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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