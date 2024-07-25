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ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 01:01 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 01:02

ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun

Filistinlilere soykırım yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerikan Kongresinde utanç görüntülerine yol açtı. Tam tamına 3 dakika 40 saniye boyunca alkışlanan Netanyahu'ya Türkiye'den tepkiler gelirken soykırımın karşısında duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda kullandığı cümleler yeniden gündem oldu. Başkan Erdoğan, sözlerinde ABD'ye "Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bunda İsrail kadar sende sorumlusun." sözleriyle tepki göstermişti. Başkan Erdoğan'ın o sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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