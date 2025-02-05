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ABD Başkanı Donald Trump: Filistinliler Gazze’yi terk etmeli
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ABD Başkanı Donald Trump: Filistinliler Gazze'yi terk etmeli

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 09:07

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söyledi. Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını ifade eden Trump, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi. Hamas, Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunduğu açıklamasını reddettiğini duyurdu.

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