A Haber canlı yayınında sert müdahale! Katil İsrail polisi ve askeri Filistinlileri dağıtmak için gaz bombası kullanıyor

Son dakika haberi! Katil İsrail'in ardından geçtiğimiz haftalarda cuma için Mescid-i Aksa'ya gelenler büyük bir zulme uğramıştı. Filistinliler işgalci İsrail polisinin plastik mermi ve biber gazıyla müdahalesine maruz kalmıştı. Katliamın gölgesinde üçüncü cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'da girişlere engel olmak isteyen işgalci İsrail güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Şam Kapısı'na intikal ettiği bildirildi. Katil İsrail güçleri yaş kısıtlaması getirdiği Müslümanların Kudüs’ün surlarla çevrili bölgesine ve Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermiyor