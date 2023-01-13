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6’lı masa fena karışacak! Ali Babacan’dan adaylık çıkışı: Hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim

6’lı masa fena karışacak! Ali Babacan’dan adaylık çıkışı: Hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim
13.01.2023 12:58 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:58

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10. toplantısında 10 saate yakın görüüşüp yine bir aday çıkaramayan 6'lı masada yeni krizlerin adı: minik partiler. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun masayı karıştıran sözleri gündemdeki yerini korurken bir bomba da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. 0,9 oy oranına sahip olan Ali Babacan, gaza gelmiş olmalı ki katıldığı bir televziyon programında Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda rahat bir şekilde seçileceğini ve ülkeyi en iyi şekilde yöneteceğini iddia etti. Babacan'ın bu sözlerinin diğer muhalefet partilerince nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

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