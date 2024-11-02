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6 yaşındaki Şirin Elmas’ın cansız bedeni mezarlıkta bulundu!
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6 yaşındaki Şirin Elmas’ın cansız bedeni mezarlıkta bulundu!

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 10:18

Türkiye, daha henüz Narin Güran cinayetini unutmamışken, 6 yaşındaki bir kız çocuğundan daha acı haber geldi. İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi, küçük kızdan haber alamadıkları için Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'ya başvurdu. Kısa sürede programa ihbar telefonları yağdı. Yayına bağlanan kişiler Şirin'in dilendirildiğini söylerken, ailenin tavırları oldukça dikkat çekti. Peki, Şirin'e ne oldu? Şirin bulundu mu, cinayete mi kurban gitti? Detayları A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.

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