Taşdelen İMKB'de öldürülen öğretmen Fatma Nur Özçelik son yolculuğuna uğurlandı
Taşdelen İMKB'de Öğretmen Fatma Nur Özçelik, İstanbul Çekmeköy'de bir öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Özçelik'in yüzlerce öğrencisi, meslektaşları ve sevenleri katılırken, Fatma Nur öğretmenin tabutuna sarılan yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Özçelik'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'ya götürüldü.