İsrail güvenlik güçlerinden Türk gazetecilere gözaltı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerGüncel Videolarıİsrail güvenlik güçlerinden Türk gazetecilere gözaltıİsrail güvenlik güçlerinden Türk gazetecilere gözaltıGiriş Tarihi: 03 Mart 2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 16:30 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındı.Bunlar da Var 00:15Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira ceza 03.03.2026Salı 00:52Kuveyt'te düşen ABD uçağı pilotunun teslim alınma anları! 03.03.2026Salı 00:38Son dakika: Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi 03.03.2026Salı 01:58İETT otobüsü servis minibüsü ile çarpıştı 03.03.2026SalıCANLI YAYIN