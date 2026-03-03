İsrail iki Türk gazeteciyi telefonlarına el koyarak gözaltına aldı
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de canlı yayın yapan CNN Türk ekibi füze saldırıları sonrası sivil halkın sığınaklara kaçtığını görüntüledikleri sırada İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalarak canlı yayında telefonlarına el konularak gözaltına alındı. Basın özgürlüğünü hiçe sayan saldırı sonrası CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın serbest bırakılması için Türk makamları harekete geçti.