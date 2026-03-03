CANLI YAYIN
GOL | Fethiyespor 0-1 F. Karagümrük (Barış Kalaycı 40')

A Grubu'nda yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fethiyespor karşısında Barış Kalaycı'nın 40. dakikada attığı gol ile durumu 1-0'a getirdi.

Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Nihat Hatipoğlu'na ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor'' sorusu
Taşdelen İMKB'de öğrencinin bıçakladığı öğretmen Fatma Nur Çelik öldü
A.B.İ. 8. bölüm 2. fragmanı: İntikam çanları çalıyor

