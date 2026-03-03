SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerGüncel Videoları38 İlde FETÖ’ye büyük darbe: 298 gözaltı!38 İlde FETÖ’ye büyük darbe: 298 gözaltı!Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 15:45 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 15:47 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İçişleri Bakanlığı, son 2 hafta içerisinde 38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Bunlar da Var 00:15Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira ceza 03.03.2026Salı 00:52Kuveyt'te düşen ABD uçağı pilotunun teslim alınma anları! 03.03.2026Salı 00:38Son dakika: Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi 03.03.2026Salı 01:58İETT otobüsü servis minibüsü ile çarpıştı 03.03.2026SalıCANLI YAYIN