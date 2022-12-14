14 ilde 88 adrese, 39 vatandaşı toplamda 721 bin 334 TL dolandırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, günlük kiralık evlerde ya da apart otel odalarında paneller kurarak sahte internet sitesi oluşturan, fishing oltalama linkleri oluşturan, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden paylaşım yaparak, elde ettikleri telefon numaralarına link gönderen bu sayede linke tıklayan vatandaşların banka ve kart hesaplarına erişim sağlayan şüphelileri tespit etti.

Bu çerçevede Mersin merkezli 14 ilde 88 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

50 milyon kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçirmişler

Şüphelilerin, 50 milyon kişiye ait kimlik bilgileri, 10 bin kişiye ait GSM hat bilgileri üzerinde oynama yaptıkları, kimlik kartları, geçici kimlik belgeleri, banka IBAN, banka kart bilgileri elde ettiği öğrenildi.

Ayrıca, şüphelilerin bu bilgileri bilişim sistemi aracılığı, dolandırıcılık ve bilişim sistemi aracılığı ile hırsızlık suçlarında kullandıkları bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 88 şüpheli şahsın ülke genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği, 39 vatandaşı toplam 721 bin 334 TL dolandırdığı tespit edildi.

Mersin Emniyeti vatandaşlara uyarıda bulunarak, sosyal medya üzerinden kendilerine sunulan her linke tıklamamalarını istedi.