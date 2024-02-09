▶️ takvim.com.tr kirli planı duyurmuştu! Almanya- Kandil- DEM üçgeninde neler oluyor?

CHP-DEM-Kandil arasında yaşanan kirli pazarlığı Takvim.com.tr'nin açıklaması sonrası Almanya - Kandil - DEM üçgeninde yaşananlarla ilgili Gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.







Yakınca şu ifadelere yer verdi:



Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz kendisinin ve büyükelçiliğin sosyal medya olmadığı için mail 'Ne konuştunuz?' diye sordum. Siz bu binaya geldikten bir buçuk saat sonra DEM adaylarını açıkladı. Sayın Schulz bu arkadaşlara isim listesi mi götürdünüz? Bu nasıl zamanlama?



Bir defa Almany Büyükelçisi bu soruya yanıt verecek. Adaylar açıklanmadan parti parti geziyorsun. AK Parti adaylarını açıklıyor. AK Parti adaylarını açıklamadan bir buçuk saat önce Norveç Büyükelçisi AK Parti'ye gidiyor, Ömer Çelik'le oturuyor. Kabul edilebilir mi böyle bir şey? O zamanda bu soruyu sorarız. Şimdi ben bu soruyu soruyorum. Sayın Schulz'a diyorum ki; Ne yaptınız orada? Başka bir şey konuştunuz demek ki.







Bu arkadaşlarla hangi bölgesel sorunları konuşacaksınız? Mustafa Karasu bunlara talimat veriyor. Bunlarda bir şeyler yapıyor. Siz niye buralara geldiniz. Almanya tarafından da terör örgütü olarak tanınıyor.





BAŞAK DEMİRTAŞ HİKAYESİ

Aslında bu Başak Demirtaş hikayesi, Avrupa'da yazılıp çizilenler, bunların bazı kapalı grupları var orada bana gelen istihbaratlarla konuşuyorum. Başak Demirtaş terör örgütü içindeki bir ekibin adamıydı. Onlar istiyordu bu çıksın diye. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'de başka ekibin adamıydı.

Başka Demirtaş bir stratejiydi. Bu strateji Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek falan değil. Malatya'da bir hikaye vardır. Kedi kuyruğunu görmüş kaplan zannetmiş derler. Yani Ekrem Bey alınıyor ya. Başak Demirtaş'ın adaylığı, PKK'nın yeni sivil hamlesiyle ilgiliydi. PKK'yı özellikle şehirlerde kalıcı hale getirmek. Batı'da kalıcı hale getirmek için, bir kadın lider görüntüsünden terörizim kokusu gelmeyen. Kadın olduğu için aynı zamanda milletin sempatisini toplanyacak. Bu bir stratejidi, bunun örgüt içinde de uzantısı var. Yani bu Ekrem Bey'in önünü kesmek değildi.







Diğeri de bir başka strateji. (Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olayı) O strateji de şu; Bir aday çıkarmak zorundayız ama öyle bir aday çıkaracağız Karasu'nun talimatlarını da boşa atmamış olacağız. Yani ona da uyacağız. Terör örgütü bir talimat veriyor ittifakı bozmayın. 2019'da terör örgütü liderleri özel videoları çektiler. O videolarda Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, İzmir'i pek önemsemiyorlardı, gidin CHP'nin adaylarına oy verin dediler. Teröre karşı olmak herkesin yükümlülüğü. Kardeşim çıkın şunlara söyleyin 'Kardeşim siz terör örgütü mensubunuz. Ne hakla karışırsınız?' bunu sorun dedik sormadılar.