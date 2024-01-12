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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 22:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 22:06

▶️ Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu!

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse teröristlerce taciz ateşi ve sızma girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Hain saldırı sonucunda 5 askerimizin şehit, 8 askerimizin ise yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

"12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Ayrıca temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

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