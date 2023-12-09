🤔 Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Ziyaret: İmamoğlu'na karşı mesaj mı? 💼

Ankara'da ilginç bir temas yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz ay koltuğunu elinden aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken "nezaket ziyareti" diyerek geçiştirildi.





Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i kapıda karşıladı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN CANI SIKILACAK

Halef selef temasını ilginç kılan bir husus daha var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulan Özgür Özel'in bir çıkış yolu aradığı ve bu sebeple Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak İmamoğlu'na karşı bir mesaj vermek istediği yorumları yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce partililere "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın" dediği ve Özel'e "Ekrem İmamoğlu'nu sırtından at" uyarısı yaptığı bilinirken Özel-İmamoğlu gerilimi de artık saklanamıyor.

KEMAL'İ BİTİRİP BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan devirdiği kurultay sonrası partide işler bir türlü rayına oturmadı.

Koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kalan Özgür Özel 'emanetçi' konumuna düştü. Ekremci kalemşorlar her fırsatta İmamoğlu'nu 'eş başkan' ilan etti.

İMAMOĞLU MYK'YA KENDİ ADAMLARINI SOKTU

Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri MYK'ya soktu partinin kasasını da İETT ihalelerini peşkel çektiği Özgür Karabat'a teslim etti.

Geçtiğimiz hafta sonu CHP'nin Antalya kampında da İmamoğlu'nun kurultay sürecinde çok ön plana çıktığı dillendirildi.



"ADAYLARI İMAMOĞLU BELİRLEMİYOR" DESE DE NAFİLE

Antalya toplantısındaki tartışmalar üzerine Özgür Özel "Adayları İmamoğlu belirlemiyor, sadece İstanbul'da görüşüne başvuruyoruz" demeci verse de krizi perdeleyemedi.

Kriz o kadar ileri gitti ki kampta Özgür Özel'in "Partiyi İmamoğlu ele geçiriyor adayları o mu siz mi belirleyeceksiniz?" sorusu açık açık yöneltidi.

Yaşanan gelişmelerle birlikte Özgür Özel'in durumdan rahatsız olduğu ve daha önce kendisine "Ekrem'i sırtından at. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" diyen Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişi yapmak istediği idda edildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI

Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara ve İstanbul'da tuttuğu ofisler ile CHP'ye paralel bir genel merkez kurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşuluyor. Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" demesi de bunun bir göstergesi.

"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"

Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu. Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu Özel'e de "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.

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