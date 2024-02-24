Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü





EKREM'İN PARALI TROLLERİ 'SHOP' YALANINA SARILDI

CHP-Kandil-DEM birlikteliğinin fotoğrafı İstanbul'da net görülürken, Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri 'shop' yalanına sarıldı. Miting alanında çekilen fotoğrafların shop olduğunu iddia eden paralı troller yalanı sosyal medyadan dolaşıma soktu.

Haskaloğlu'nun dolaşıma soktuğu shop görsel



SÖZDE GAZETECİ HASKALOĞLU YİNE DEVREDE

Ekrem İmamoğlu'nun terör partisi ile olan kirli birlikteliğini perdelemek isteyen İbrahim Haskoloğlu isimli sözde gazeteci yine devreye girdi.



İmamoğlu'nun eski paralı trolü İBB Haber'in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın shop olduğunu söyledi.





Diğer bir paralı trol hesap Muhabir de "Ekrem İmamoğlu'nun mitingine, photoshopla DEM bayrağı eklendiği ortaya çıktı" paylaşımıyla yalanı servis etti.



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SOLCU TROL'DE ATLADI

Yalanı servis eden bir diğer trol hesap ise Solcu Gazete oldu. ▶️ Ekrem İmamoğlu'nun trollerini Takvim.com.tr tek tek patlattı!



TAKVİM.COM.TR TEK TEK ÇÜRÜTTÜ

Bu bağlamda Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada servis ettiği 'shop' yalanını tek tek çürüttü.



Ekrem İmamoğlu'nun miting konuşmasını analiz ederek DEM parti bayraklarının yer aldığı süreleri sizleri için derledik.