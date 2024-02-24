Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü

Yerel seçimlere giderayak Kandil-DEM-CHP arasındaki kirli işbirliğine tüm Türkiye şahit oluyor.
CHP 'Kent uzlaşısı' maskesi altında İstanbul'u terör örgütlerine peşkeş çeker hale geldi.
Yerel seçimlere giderayak Kandil-DEM-CHP arasındaki kirli işbirliğine tüm Türkiye şahit oluyor.
CHP 'Kent uzlaşısı' maskesi altında İstanbul'u terör örgütlerine peşkeş çeker hale geldi.
İŞTE KİRLİ İTTİFAKIN FOTOĞRAFI
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki Kandil müdahaleli kirli ittifak İstanbul'da net olarak görüldü.
Kandil'den gelen veto ile Başak Demirtaş'ın adaylığını çekerek Ekrem İmamoğlu'na "alan açacak" isimleri aday gösteren DEM dün de (23 Şubat) Sancaktepe'de İmamoğlu mitingine katıldı.
İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI
İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
Bu durum ne DEM'in sözde aday çıkararak kirli ittifakı perdelemeye çalıştığını gösterdi.
EKREM'İN PARALI TROLLERİ 'SHOP' YALANINA SARILDI
CHP-Kandil-DEM birlikteliğinin fotoğrafı İstanbul'da net görülürken, Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri 'shop' yalanına sarıldı.
Miting alanında çekilen fotoğrafların shop olduğunu iddia eden paralı troller yalanı sosyal medyadan dolaşıma soktu.
SÖZDE GAZETECİ HASKALOĞLU YİNE DEVREDE
Ekrem İmamoğlu'nun terör partisi ile olan kirli birlikteliğini perdelemek isteyen İbrahim Haskoloğlu isimli sözde gazeteci yine devreye girdi.
İmamoğlu'nun eski paralı trolü İBB Haber'in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın shop olduğunu söyledi.
Diğer bir paralı trol hesap Muhabir de "Ekrem İmamoğlu'nun mitingine, photoshopla DEM bayrağı eklendiği ortaya çıktı" paylaşımıyla yalanı servis etti.
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SOLCU TROL'DE ATLADI
Yalanı servis eden bir diğer trol hesap ise Solcu Gazete oldu.
TAKVİM.COM.TR TEK TEK ÇÜRÜTTÜ
Bu bağlamda Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada servis ettiği 'shop' yalanını tek tek çürüttü.
Ekrem İmamoğlu'nun miting konuşmasını analiz ederek DEM parti bayraklarının yer aldığı süreleri sizleri için derledik.
Ekrem İmamoğlu'nun 34 dakikalık konuşma videosunda 9. dakikanın 45. saniyesinde terör partisi DEM'in bayrağı sağ tarafta çok net şekilde gözükmektedir.
Videonun 14. dakikasının 46 saniyesinde tekrar gözükmektedir.
Videonun 33. dakikasının 11. saniyesinde tekrar DEM Partisi'nin bayrağı gözükmekte.