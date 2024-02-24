PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri 'shop' yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'de 23 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği mitingde terör partisi DEM ile olan kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar büyük tepkilere neden olurken Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri kirli işbirliğini perdelemek için devreye girdi. İmamoğlu’nun eski paralı trolü İBB Haber’in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın shop olduğunu söyledi. Öte yandan diğer bir paralı trol hesap Muhabir de “Ekrem İmamoğlu’nun mitingine, photoshopla DEM bayrağı eklendiği ortaya çıktı” paylaşımıyla yalanı servis etti. Tüm bu yaşananların ardından Takvim.com.tr'de shop yalanını tek tek çürüttü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 22:57 Güncelleme 24 Şubat 2024, 23:23
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü

Yerel seçimlere giderayak Kandil-DEM-CHP arasındaki kirli işbirliğine tüm Türkiye şahit oluyor.

▶️ Ekrem İmamoğlu'nun trollerini Takvim.com.tr tek tek patlattı!

CHP 'Kent uzlaşısı' maskesi altında İstanbul'u terör örgütlerine peşkeş çeker hale geldi.



İŞTE KİRLİ İTTİFAKIN FOTOĞRAFI
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki Kandil müdahaleli kirli ittifak İstanbul'da net olarak görüldü.

İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandıİşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandı

Kandil'den gelen veto ile Başak Demirtaş'ın adaylığını çekerek Ekrem İmamoğlu'na "alan açacak" isimleri aday gösteren DEM dün de (23 Şubat) Sancaktepe'de İmamoğlu mitingine katıldı.



İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI
İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Bu durum ne DEM'in sözde aday çıkararak kirli ittifakı perdelemeye çalıştığını gösterdi.



EKREM'İN PARALI TROLLERİ 'SHOP' YALANINA SARILDI
CHP-Kandil-DEM birlikteliğinin fotoğrafı İstanbul'da net görülürken, Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri 'shop' yalanına sarıldı.

Miting alanında çekilen fotoğrafların shop olduğunu iddia eden paralı troller yalanı sosyal medyadan dolaşıma soktu.

Haskaloğlu'nun dolaşıma soktuğu shop görselHaskaloğlu'nun dolaşıma soktuğu shop görsel

SÖZDE GAZETECİ HASKALOĞLU YİNE DEVREDE
Ekrem İmamoğlu'nun terör partisi ile olan kirli birlikteliğini perdelemek isteyen İbrahim Haskoloğlu isimli sözde gazeteci yine devreye girdi.

İmamoğlu'nun eski paralı trolü İBB Haber'in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın shop olduğunu söyledi.



Diğer bir paralı trol hesap Muhabir de "Ekrem İmamoğlu'nun mitingine, photoshopla DEM bayrağı eklendiği ortaya çıktı" paylaşımıyla yalanı servis etti.


'
SOLCU TROL'DE ATLADI
Yalanı servis eden bir diğer trol hesap ise Solcu Gazete oldu.

▶️ Ekrem İmamoğlu'nun trollerini Takvim.com.tr tek tek patlattı!



TAKVİM.COM.TR TEK TEK ÇÜRÜTTÜ
Bu bağlamda Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada servis ettiği 'shop' yalanını tek tek çürüttü.

Ekrem İmamoğlu'nun miting konuşmasını analiz ederek DEM parti bayraklarının yer aldığı süreleri sizleri için derledik.



Ekrem İmamoğlu'nun 34 dakikalık konuşma videosunda 9. dakikanın 45. saniyesinde terör partisi DEM'in bayrağı sağ tarafta çok net şekilde gözükmektedir.



Videonun 14. dakikasının 46 saniyesinde tekrar gözükmektedir.



Videonun 33. dakikasının 11. saniyesinde tekrar DEM Partisi'nin bayrağı gözükmekte.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
Zirvede Fener ’var’
İzmir’de üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer, partisini bombaladı: Değişim sloganının altının boşaltılarak umutların sönümlendiğini görüyoruz
DEM’li Meral Danış Beştaş’tan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersin’i işaret etti
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti
Mesai saatleri kısalacak mı? Milyonları ilgilendiren konu ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi
Fransa’da çiftçi isyanı büyüyor! Emmanuel Macron’un katıldığı fuarda ortalık karıştı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na DEM göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef almışlardı | Yeni görüntüler ortaya çıktı! Aracı nasıl kiraladılar?
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti: Erdoğan’ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
5. nesil savaş uçağ Kaan’ın diğer uçaklarla karşılaştırması! En güçlüsü hangisi?
SON DAKİKA