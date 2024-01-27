SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024, 17:55 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024, 18:07

▶️ Kağıthane'de bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız Murat Kurum'dan yardım istedi!

Kağıthane’de geçtiğimiz ay gece yarısı kaslı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, gerçekleşen olayla ilgili saldırganın bulunması konusunda Kağıthane’de esnaf ziyareti yapan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’dan yardım istedi. Kurum, “ En yakın zamanda inşallah yakalayacağız. Siz burada gecenin 12’sinde, 2’sinde evinize huzurla gideceksiniz” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bugün Kağıthane'de yaptığı esnaf ziyaretinin ardından sokakta yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet esnasında geçtiğimiz ay Kağıthane'de gece yarısı kasklı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin(20), Murat Kurum'un yanına gelerek gerçekleşen olayla ilgili saldırganın bulunması konusunda yardım istedi. Üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, " Saldırgan halen bulunamadı. Ben sokağa çıkamıyorum. Okula gidemiyorum, okul hayatım bitti. Sizden tek ricam destek olmanız" dedi.

Bunun üzerine Kurum, " En yakın zamanda inşallah yakalayacağız. Siz burada gecenin 12'sinde, 2'sinde evinize huzurla gideceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz. Bütün birimlerle de uyum içerisinde çalışacağız. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin" açıklamasında bulundu.
Kurum, ziyaretler sonrası buradan ayrıldı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Sağlık Bakanı Koca'dan kamuya 35 bin sağlık personeli alımına ilişkin paylaşım!
27.01.2024Cumartesi
▶️ Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: "35 bin sağlık personeli alınacak"
27.01.2024Cumartesi
İzmir Şehir Hastanesi açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
27.01.2024Cumartesi
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum paylaştı: ‘’İstanbul’a Siztem Gerek’’
27.01.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan İzmir ilçe adaylarını açıkladı! İşte AK Parti'nin adayları
27.01.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Ege’de 5.1 büyüklüğünde deprem! 07:11
Ege’de 5.1 büyüklüğünde deprem!
27.01.2024Cumartesi
CHP PM’de tasfiye tartışması yaşandı 02:33
CHP PM'de tasfiye tartışması yaşandı
27.01.2024Cumartesi
İzmir’de 5,1 şiddetinde deprem! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi 11:31
İzmir'de 5,1 şiddetinde deprem!
27.01.2024Cumartesi
▶️ Atama kararları Resmi Gazete’de! 3 ilde emniyet müdürü değişti, 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi 01:13
▶️ Atama kararları Resmi Gazete'de!
27.01.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA