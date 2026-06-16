Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 09:15

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmalarda Küçükçekmece'de bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Dün belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ikamette bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 83 kilo 900 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 600 gram katı metamfetamin, 400 gram afyon sakızı, 3 hassas terazi, 6 kilo aseton, 1 kilo 500 gram hidroklorik asit olmak üzere yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.