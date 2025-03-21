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İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı
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İsmail Saymaz hakkında "ev hapsi" kararı

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 14:22

CHP yandaşı İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 19 Mart'ta gözaltına alındı. Saymaz'ın, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala’nın web sitesi ve televizyon kanalı kurma girişiminde rol alan kişilerle irtibatlı olduğu, olayları sosyal medya üzerinden yayarak kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtma yaptığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen İsmail Saymz hakkında ev hapsi ve adli kontrol talep edildi.

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