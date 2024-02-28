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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024, 20:37 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 20:37

▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! "Trafik çilesini de deprem korkusunu da bitireceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Arnavutköy mitinginde vatandaşlara seslendi. Konuşmasına ‘’Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik yapacağız’’ sözleriyle başlayan Murat Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirerek ‘’Bu aziz şehir, ehliyetsizliğin kurbanı olmaktadır. İstanbul, yarı zamanlı belediye başkanlığını kabul etmez.’’ dedi. Aynı zamanda millet için üreten tarafta olacaklarını söyleyen Kurum, "Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattını ilçemize kazandıracağız. Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Hattını, Fenertepe İstasyonuyla entegre edip Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattıyla birleştireceğiz. Böylece Arnavutköy’den hem Marmaray’a hem de Topkapı’ya kadar raylı sistem üzerinden ulaşım sağlayacağız." dedi.

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