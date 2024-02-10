▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum Kadıköy'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kadıköy'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Kurum, "Hamdolsun milletimiz bizim verdiğimiz sözlere güveniyor. Çünkü bizim sözlerimiz; 'öyle kollarını boşa sıvayanların' verdiği sözlere benzemez. Biz kollarımızı bir kez sıvadık mı o kollar bir daha kapanmaz." dedi. Öte yandan Sadece İstanbul diyeceklerini ve 7/24 belediyecilik yapacaklarını söyleyen Murat Kurum, "Biz yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız; 'arada bir İstanbul' demeyeceğiz. 7/24 belediyecilik yapacağız" şeklinde konuştu.