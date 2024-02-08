▶️ CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi

Son dakika haberleri... 2019'da türlü vaatlerle İBB yönetimine geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özellikle ulaşım konusunda büyük bir fiyasko haline geldi. "Ulaşım sorununu çözeceğim" derken İETT'lerin arıza ve kaza haberleri, metrobüs arızaları gündemden düşmedi. Metro vaatleri ise hep havada kaldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala kaybedeceğini anlayan Ekrem İmamoğlu, yine en iyi bildiği şeyi yapıp yalana başvurdu. 20 gün önce reklam panolarına 47,3 km metro yaptıklarını iddia eden bir reklam afişi astıran İmamoğlu, bugün sayıyı revize edip 65,1 km'ye çıkardı. Ancak '5 yılda 230 km metro' vaat eden Ekrem İmamoğlu görev süresi boyunca sadece 8 km yapabildi. Skandala sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.