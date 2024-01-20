▶️ CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u hem Türkiye'ye hem de dünyaya rezil etti: Dünyada en çok otobüs bozulan şehir
Göreve geldiği günden itibaren yandaşa ihale kıyağı yapan ve vasat ötesi bir hizmet anlayışıyla vatandaşları çileden çıkaran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki çekmeye devam ediyor. CHP'li İBB yönetiminde ulaşım sistemi çökerken, Avrupa’nın en genç otobüs filosuna sahip olan İETT, Avrupa’da en fazla arıza yapan, yolda kalan, yolcu mağduriyeti yaşatan kurum haline getirildi.