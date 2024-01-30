📢 AK Parti seçim beyannamesi açıklandı! 🔴

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi partiler adaylarını ve çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı.

ALKIŞLARLA SALONA GELDİ

Başkan Erdoğan programın gerçekleştirildiği salona alkışlarla geldi. O anlar Takvim.com.tr objektiflerine yansıdı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sözlerimin özellikle, şu çatı altında farklı bir geleceğe, farklı bir doğuma vesile olmasını Allah'tan diliyorum. AK Parti Kongre Binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum.

Bugün burada 31 Mart yerel seçim beyannamemizi açıklayacağız.

Gerçekten her seçim yeni bir tarihin, yeni bir sürecin başlangıç noktasıdır.

Geçmişte açık oy, kapalı sayımla seçimler yapılmıştır. Demokrat Parti'nin hükmete geldiği 1950 tarihi, ülkemizin gerçek manada demokrasiye geçtiği tarihtir. Daha önce darbe anayasalarıyla işaret edilen cumhurbaşkanı ilk kez 2014 yılında halk iradesi ile seçilmiştir.

Yaşadığımız darbelere, demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen, milletimiz milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir.

31 Mart'ta bu imtihandan bir kez daha alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. mesele en çok belediye başkanı kazanmak değildir. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere ulaştırma çabamızda bize güç verecektir.

Biz ülkeye ve millete hizmet yolculumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz. İktidara geldikten sonra vatan topraklarının her karşını eserle, hizmetle buluşturduk. Önce 2023 hedeflerimizde, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğimizi inşa ettik.

Seçim beyannamemizin başlığını Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik olarak belirledik.

Beyannamemiz 8 ana başlıktan oluşuyor.

1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3. Dirençli Şehirler

4. Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

6. Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik

7. Kültür Üreten Şehirler

8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği

📢 ''Engellendik edebiyatına kanmayın'' 🔴

"ENGELLENDİK EDEBİYATINA KANMAYIN"

Seçim kampanyamızın merkezine gerçek belediyecilik sözümüzü yerleştirdik. Amacımız şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı şov belediyeciliğinden kurtarmaktır. ser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin bahanesi olamaz. Birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına bakmayın, bunlar safsatadan ibarettir Bu engellendik diyenler, AK Parti belediyelerinden daha fazla para aldılar, almaya devam ediyorlar. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Bunların tek derdi kendi beceriksizlerini örtmektir.

AK Parti seçim beyannamesi tanıtım videosu!

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız, şehirlerimizle ilgili projelerini hayata geçirirken, sandıktan çıkan sonuçlara bakmıyor. Dün İstanbul'da açılışını yaptığımız Metro hattı bu anlayışın en somut örneğidir. İzmir'de açtığımız şehir hastanesi bir başka örnektir.

31 Mart'ta bu gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek, insanlarımız gerçek belediyeciliğe kavuşacaktır. Kendi belediye başkanlarımızdan isteğimiz milletten aldıkları güçle gece gündüz çalışmalarıdır. Bİz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Seçim döneminde verdiğimiz her sözün takipçisi olduk.

Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olan her şeyin başımızın üzerinde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı Şehirleri için gerçek belediyecilik programını da tüm milletimize armağan ediyoruz.

AK Parti olarak, demokrasinin ve kalkınmanın yerelden başladığına inanıyoruz. İnsan öncelikli, hizmet odaklı anlayışla milletimizi hayalleriyle buluşturduk. Eser ve hizmet siyasetimizin standartlarını sürekli yükselttik. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı şehirlerimize kazandırdık. Şehirlerin tarihi mirasını muhafaza ederek, geleneği geleceğe taşımaya önem verdik. Gönül belediyeciliği ile mahalli idarelerde yeni bir hizmet standardı oluşturduk. Değer üreten projelerle, kültür belediyeciğinde yeni bir değer ortaya koyduk.

Yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimizi şunlar oluşturacak;

AK Parti, bu ilkeleri tamamlayıcı nitelikte, belediyecilik tecrübesine ve birikimine dayalı olarak yenilikçi yaklaşımlarını sürdürecek ve "Türkiye

Yüzyılı Şehirleri"ni;

• Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam,

• İklim değişikliğine uyumlu,

• Akıllı uygulamalar ve yeni nesil dijital teknolojilere adapte olan,

• Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten,

• Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal

kesimlere karşı duyarlı sosyal belediyecilik hizmetleriyle kapsayıcılığı

yüksek,

• Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden, kültür ve medeniyet

tasavvuruna sahip çıkan ve gelecek kuşaklara taşıyan,

• Kültür ve sanatını koruyan ve geliştiren,

• Çevreye ve doğal yaşama karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını

benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir,

• Havası, suyu, toprağı ve çevresi temiz,

• Mimarisi, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle huzurlu ve estetik,

• Kırsal yaşam standartlarını yükselterek kent tarımını destekleyen

şehirler olarak inşa edecektir.

Bunların yanı sıra AK Parti;

• Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu,

• Katılımcılığa, kaliteli hizmet üretimine ve vatandaş memnuniyetine

odaklanan yerel yönetim anlayışını devam ettirecektir.

Gerçek Belediyecilik:

• Üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle günlük hayatı kolaylaştırır.

• Şeffaf, adil ve sorumlu yönetim anlayışı ile güven verir.

• Vizyoner, yenilikçi, çevre dostu, sürdürülebilir projelerle ileriyi öngörür.

• Şefkatiyle şehirlerine değer katar.

• Risk yönetimi yaklaşım ve stratejileriyle güvenli ve dirençli şehirleri

önceler.

• Çalışkanlığı ve azmiyle vatandaşının her koşulda ve daima yanındadır.

Gerçek Belediyecilik İlkeleri:

Gerçek belediyeciliğin on üç temel ilkesi bulunmaktadır:

1. Üretken Belediyecilik 8. Kalkınmacı Belediyecilik

2. Adil Belediyecilik 9. Çağdaş Belediyecilik

3. Erişilebilir Belediyecilik 10. Güçlü Belediyecilik

4. Vizyoner Belediyecilik 11. Kapsayıcı Belediyecilik

5. Şefkatli Belediyecilik 12. Dinamik Belediyecilik

6. Sürdürülebilir Belediyecilik 13. Vatansever Belediyecilik

7. Yenilikçi Belediyecilik

Esasen her birinin altını onlarca başlıkla donatabileceğimiz bu ilkelerle adata tuğla tuğla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

AK Parti büyük projelerle bilinin bir partidir. Artık küresel ölçekte söz sahibi olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin her projesi zaten büyüktür. Yapay zekadan uzay faaliyetlerine kadar yüksek teknolojik çalışmalarının aktörleri arasında yer alma çabasını biz veriyoruz. Ülkenin geleceğini inşa etmekle mesul olduğumuzu biliyoruz.

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