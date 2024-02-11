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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024, 01:11 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 01:22

▶️ AK Parti programına silahlı saldırı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın, Kanarya Mahallesi’ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernek ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda 32 yaşındaki Ebru G.D. isimli kadın ağır yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelilerin saldırı öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, plakasız Nissan markalı bir aracın birkaç sokak yukarıda beklediği görüldü. Görüntülere aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı ve şüpheli şahsın eline uzun namlulu silahı aldığı anlar da yansıdı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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