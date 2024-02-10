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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024, 23:52 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 00:42

▶️ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan AK Parti programına silahlı saldırıya ilişkin açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti programına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Emniyetimiz, valimiz hepimiz bu olayı aydınlatmak konusunda sıkı çalışıyoruz. En kısa zamanda arkasında kim var bunu milletimize açıklayacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti programına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: Saldırıyı kimler yaptıysa lanetliyoruz. Emniyetimiz, valimiz hepimiz bu olayı aydınlatmak konusunda sıkı çalışıyoruz. En kısa zamanda arkasında kim var bunu milletimize açıklayacağız.

Biz 31 Mart seçimleri öncesi, her seçimde olduğu gibi bakanlık olarak seçimin huzur ortamında yapılması için gerçek anlamda çalışıyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Bizim birlik ve beraberliğimize, demokratik ortamımıza kim yan bakıyorsa düz bakmak gibi bir niyetimiz yok.

Devletimiz milletimiz birlik beraberlik içinde bu seçimi gerçekleştireceğiz. Emniyetimiz çalışmalarını sürdürüyor. En ufak bir gelişmede sizlerle gelişmeleri paylaşacağız.

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