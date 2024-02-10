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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024, 19:01 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024, 19:14

▶️ AK Parti programına silahlı saldırı anı sansürsüz izle!

Son dakika haberleri... AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi. İBB Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de alçak saldırıyı çok sert şekilde kınadı. Öte yandan saldırıya ait görüntler ortaya çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e ekranlarında açıklamalarda bulunarak, ". Birileri bölgemizde vekalet savaşları yürütmeye çalışıyor. Bölgemizde kaos yaratmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış odaklı yaklaşımlar bölgede kaos isteyenlerin karşısında dimdik duruyorlar. Bir takım eylemlerle istikrarsızlık senaryoları ortaya koymaya çalışıyorlar." dedi.

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniayın programını uzun namlulu silahlarla hedef aldılar: 1 kişi yaralandı | Saldırı anı ortaya çıktı
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programını uzun namlulu silahlarla hedef aldılar: 1 kişi yaralandı | Saldırı anı ortaya çıktı

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