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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024, 21:55 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024, 22:14

▶️ AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'dan İmamoğlu'nun paylaşımına sert tepki!

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Alçak saldırıya peş peşe çok sert tepkiler yağarken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı büyük tepkilere neden oldu. İmamoğlu, " AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Henüz saldırganların yakalanmamasına ve Valilikten resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Ekrem İmamoğlu’nun saldırıyı hangi veriye dayandırarak böyle bir açıklama yapması büyük tepkiye neden oldu. Öte yandan Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, A Haber ekranlarında Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yeniay, "İBB Başkanı’nın yaptığı açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Emniyetin ve Bakanlığın bilmediğini kendisi nereden biliyor acaba. Bu kişinin bu şekilde açıklama yapmasına muhatabınız kim ve nereden bu bilgiyi aldınız demek yeterli olacaktır" dedi.

Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, A Haber ekranlarında Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Yeniay şu ifadeleri kullandı:

Seçim kampanyasını başlattık ve sokakta bulunan bir derneğin içerisinde konuşmalar devam ederken 20 veya 30 metre ilerisinde otomatik silahlar ile sokak tarandı. Yoldan geçen bir genç kızımız başından yaralanmış kendisine ve bütün Küçükçekmece halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Şahsın otomatik silahlarla bulunduğumuz sokağı taraması ne anlama geliyor bilmiyorum. Emniyet ekipleri olayın faillerini yakalayınca detaylar da ortaya çıkacaktır.

Bu zamana kadar şahsıma ait bir saldırı olmadı ama bölgede terör saldırıları olmuştu. Uzun zamandır burada terör olayları meydana gelmemişken seçim sırasında ortaya çıkması son çırpınışları olduğunu gösteriyor. İBB Başkanı'nın yaptığı açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Emniyetin ve Bakanlığın bilmediğini kendisi nereden biliyor acaba. Bu kişinin bu şekilde açıklama yapmasına muhatabınız kim ve nereden bu bilgiyi aldınız demek yeterli olacaktır. Bölgedeki huzuru ve kardeşliği bozmak adına yapılan bir terör saldırısıdır. Sosyal medyaları incelemek gerekir. Birileri bilinçli olarak orada bir dert varmış gibi göstermek aymazlıktır. Dolayısıyla sabredelim ve buradan o klavye silahşörlerine seslenmek istiyorum yarın maske düşüp suratları ortaya çıktığında ne yapacaksınız?

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