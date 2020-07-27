Hacer, Ahmet’in peşini bırakmıyor! Gençliğim Eyvah 7. bölüm

27.07.2020 23:56

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Hacer, Ahmet’in peşini bırakmıyor. Gençliğim Eyvah dizisinin 7. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra ile arasını bir türlü düzeltemeyen ve babası Arif'in aşağılamalarından bunalan Ahmet, kendi yoluna gitmeye karar verir.

Taksici olarak çalışmaya başlayan ve yeni bir düzen kuran Ahmet'in başı, düğünden kaçan sosyetik gelin Çağla yüzünden belaya girer.

Arif ve Zekeriya'nın dükkanlarına dönmesiyle rekabet ve kavga kaldığı yerden yeniden başlarken Zola ve Çavi'nin babalarını bulmak için yaptığı sürpriz hamle mahalleyi karıştırır.