Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Zeytinburnu’da 4 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Sedat E. hayatını kaybederken, Sinan A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu'nda 4 kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Beştelsiz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavganın büyümesi üzerine taraflar arasında silah kullanıldı.
Olayda Sedat E. yaşamını yitirirken, yaralanan Sinan A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri, silahı kullandığı tespit edilen Nadir K. ile kavgaya karıştığı belirlenen İbrahim K'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.