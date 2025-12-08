PODCAST CANLI YAYIN
Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu’da 4 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Sedat E. hayatını kaybederken, Sinan A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda 4 kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Beştelsiz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavganın büyümesi üzerine taraflar arasında silah kullanıldı.

Olayda Sedat E. yaşamını yitirirken, yaralanan Sinan A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri, silahı kullandığı tespit edilen Nadir K. ile kavgaya karıştığı belirlenen İbrahim K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bunlar da Var

Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle