Çavi ve Zola'nın yeni kararı: Müge Anlı'ya katılacağız! Gençliğim Eyvah 3. bölüm

29.06.2020 23:48

Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 3. bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılıyor ve ayrıca dükkanlardan da kovuluyor. Gençliğim Eyvah dizisinin 3. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsizdirler. Ahmet, Azra'ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Ancak Zola'nın Azra ile yakınlaşması, Ahmet ile Zola arasında gerginliğe neden olacaktır. Zola ise aşkının peşinde koşarken, kendi hayatıyla ilgili büyük bir sırrı öğrenecektir.

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yıllar önce yediğin naneler nasıl ortaya çıktı!"

Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için Çavi ve Zola'nın yaşadığı eve gizlice giren Arif ve Zekeriya'nın başına gelmeyen kalmaz.