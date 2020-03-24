Gel Dese Aşk 4. bölüm fragmanı izle! Murat ile ilişkin devam ediyor mu? 24.03.2020 23:17

ATV ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk geçtiğimiz hafta pazar günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından Gel Dese Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında "Murat ile ilişkin devam ediyor mu?" sözleri dikkat çekiyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

GEL DESE AŞK 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Ben çok acı çekiyorum Murat!''

Yasemin, Bahar'ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Bahar'ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece'den gelen telefon olayın seyrini değiştirir.

YASEMİN VE MURAT NE YAPACAK?

Tekrar anne baba rollerine dönmek zorunda kalan Yasemin ve Murat bir müddet daha kendilerinden yaşananlardan bahsedemeyecektir.

ECE DAHA DA GERİLİYOR

Evdeki gergin hava Bahar'ın gidişini irdeleyen Ece ile daha da gerilir. Diğer yandan durulan sular Nuran'ın şirket kutlaması için Bahar'la görüşmek istemesiyle hareketlenir.

BAHAR HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR

Yasemin kimseye "Murat beni aldattı" diyemez. Mutlu aile imajını korumak için çabalar. Bahar ise Murat tarafından sevilmek için her şeyi yapmaya hazırdır artık. Onun için oyun olarak başladığı bu aşk gerçeğe dönüşmüştür çünkü.

ONUR, DERİN'İ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Diğer yandan Onur, Derin'i korumak için Bahar'ı durdurmaya çalışır. Fakat domino taşları birbirini devirmeye başlamıştır artık. Her şey kontrol edilemez bir yönde ilerlemekte her olay birbirini tetiklemektedir.

İŞLER ÇIKMAZ BİR HALE GELİYOR

Düdenlilerin evi atmosfer, bastırılan duygular, yalanlar ve yanlış anlamalarla gerildikçe gerilir. Şimdi her biri adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi nasıl, nerede ve ne zaman patlayacağı belli olmayan insanlara dönüşmüştür. İşte o anda Yasemin'in beklenmeyen hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.