Parasite filmi fragmanı! 2019 Parazit filmi konusu ve oyuncuları 10.02.2020 09:01

92'inci Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede en dikkat çeken detay Parasite filmi oldu. İngilizce olmayan ve en iyi film ödülünü alan ilk film olma özelliğini taşıyan Parasite filmi, toplam dört ödül ile geceye damga vurdu. Peki, Parasite filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen film hakkında detaylar...

Parasite filmi konusu nedir? Parasite filmi Oscar'da tarih yazdı. Los Angelas'ta düzenlenen 92'inci Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Oscar tarihinde ilk defa dili İngilizce olmayan film, dört ödül alarak geceye damga vurdu. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini alan Parasite filmi, günün en çok aranılanları arasında yer almayı başardı. Peki, Parasite filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen film hakkında detaylar...

Parazit filmi 2019 Cannes'da Altın Palmiye'yi alan ilk Kore filmi olmuştu. Sinemaseverlerin Okja ve Kar Küreyici'yle tanıdığı Bong Joon-ho'nun gençliğinde para kazanmak için ders verdiği zengin evinden ilhamla çektiği Parazit filmi, 92'inci Oscar Ödülleri töreninde tarih yazdı.

PARASİTE FİLMİ KONUSU

Park Ailesi'yle tanışın: soyla gelen servetin klasik bir tablosu. Diğer yanda ise Kim Ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir.

Kim'ler "vazgeçilmez" lüks hizmetler sunarken, Parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine kaybetmektedir. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşır. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettikleri konforu tehdit eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak verir. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit etmektedir...

PARASİTE FİLMİ OYUNCULARI

Song Kang-ho - Kim Ki-taek

Jang Hye-jin - Kim Chung-sook, Ki-taek'nin karısı

Choi Woo-shik - Kim Ki-woo, Ki-taek'nin oğlu

Park So-dam - Kim Ki-jeong, Ki-taek'nin kızı

Lee Sun-kyun - Park Dong-ik, Bir bilişim şirketinin CEO'su

Cho Yeo-jeong - Park Yeon-gyo, Dong-ik'nin karısı

Jung Ji-so - Park Da-hye, Dong-ik'nin kızı

Jung Hyun-joon - Park Da-song, Dong-ik'nin oğlu

Lee Jung-eun - Gook Moon-gwang

Park Myung-hoon - Geun-sae

Park Geun-Rok - Şöför Yoon

Jung Yi-seo - Pizzacı müdürü

Park Seo-joon - Min-hyuk