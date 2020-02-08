Hizmetçiler 1. bölüm fragmanı izle! Kanal D Hizmetçiler ne zaman başlayacak? 08.02.2020 09:05

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Hizmetçiler'den ilk fragman geldi. Yapımcılığını Fabrika Yapım'ın üstlendiği Hizmetçiler dizisi, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan dört hizmetçi kadının gizemli yaşamını konu ediniyor. Fragmanın izleyicinin beğenisine sunulmasının ardından, dizinin hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Hizmetçiler ne zaman başlıyor? Hizmetçiler oyuncuları kimler?

Hizmetçiler ne zaman başlıyor? Kanal D'de yayınlanacak Hizmetçiler dizisinden ilk tanıtım geldi. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Gözler dizinin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Hizmetçiler ne zaman başlıyor? Hizmetçiler oyuncuları kimler? Hizmetçiler hangi diziden uyarlama? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

HİZMETÇİLER HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Hizmetçiler dizisi ilk defa Meksika'da 'Ellas son La Alegria Del Hogar' dizisinden uyarlanmıştır. Reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi, Amerika'da da Devious Maid's adı ile yayınlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

HİZMETÇİLER OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

HİZMETÇİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen'in kaleme aldığı Hizmetçiler, yakında Kanal D'de ekranlara gelecek.