A.B.İ. 14. bölüm 2. fragmanı İZLE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 15:42

Ekranların fenomen dizisi A.B.İ., bu salı akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor. İşte A.B.İ. dizisinin 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Şükür kavuşturana İhtiyar!”

Doğan, Şimşek'in verdiği 24 saatlik ölüm tehdidiyle ailesini korumak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Kimin hedefte olduğu belirsizken, aile üyeleri birer birer tehlikenin içine çekilir. Bu sırada Melek, aşkı uğruna çıktığı yolda büyük bir tuzağın ortasında kaldığını fark eder ve hayatta kalmak için zor bir eşikte durur. Öte yandan Doğan'ın babasıyla kurduğu yeni bağ, Çağla'yla ilişkisini geri dönülmez bir kopuşa sürükler. Aşk, öfke ve hayal kırıklığı iç içe geçerken, iki taraf da kendi yalnızlığıyla yüzleşir. Aile içindeki sırlar açığa çıkıp dengeler altüst olurken geri sayım başlar; 24 saatin sonunda Hancıoğlu ailesinden birinin ölmesi tehdidi, herkesi geri dönülmez bir felaketin içine sürükleyecektir.