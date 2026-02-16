Haberler Fragman Videoları Kuruluş Orhan | Son fragman izle

Kuruluş Orhan | Son fragman izle

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 15:06

Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Orhan'ın merakla beklenen 15. bölüm son fragmanını yayınlandı.

"Ölüm de bu meydanda, hüküm de... Ya şehadet ya zafer!"