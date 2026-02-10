SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerFragman VideolarıKuruluş Orhan 14. bölüm 2. fragmanı izle!Kuruluş Orhan 14. bölüm 2. fragmanı izle!Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 13:47 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 13:49 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Kuruluş Orhan’ın heyecanla beklenen 14. bölüm 2. fragmanı "Osmanlı’nın sultanına kafa tutmak neymiş, son nefesinde azap ile belleyeceksin" sözleriyle damga vururken, sultanın intikam yemini yeni bölüme dair gerilimi zirveye taşıdı.Bunlar da Var 01:00Uğur Dündar’dan Özgür Özel’e "Küfür" kalkanı! 09.02.2026Pazartesi 03:16"Aileme küfretti" Mesut Özarslan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu! 09.02.2026Pazartesi 00:19Motosikletli Onur Sönmemiş'in öldüğü feci kamerada! 09.02.2026Pazartesi 02:09Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti 09.02.2026PazartesiCANLI YAYIN