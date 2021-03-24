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Güzel oyuncu İlayda Alişan’ın yıllar içindeki değişimi! Her zaman güzelmiş…

Güzel oyuncu İlayda Alişan’ın yıllar içindeki değişimi! Her zaman güzelmiş…
24.03.2021 17:40
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Güzel oyuncu İlayda Alişan'ı daha önce hiç böyle görmediniz! Güzelliğiyle sosyal medyayı sallayan başarılı oyuncu henüz 25 yaşında... 'İlk paramı yaklaşık 7-8 yaşlarımdayken kendi yaptığım kolye ve bilezikleri sokakta satarak kazandım. Bir kısmını bakkalda çikolataya harcadım, kalanıyla da yeni boncuklar satın aldım diyen İlayda Alişan çocuk yaşlarda dizilerde rol almaya başladı. 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İlayda Alişan, anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından ise Trabzonlu... Güzelliği ve oyunculuğu ile son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan İlayda Alişan'ın eski hali merak konusu oldu. İşte İlayda Alişan’ın yıllar içindeki değişimi…


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