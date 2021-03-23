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Gönül Dağı izleyicisini üzen haber! Gönül Dağı 22. bölüm fragmanıyla duyuruldu!

Gönül Dağı izleyicisini üzen haber! Gönül Dağı 22. bölüm fragmanıyla duyuruldu!
23.03.2021 17:35
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TRT 1'de cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde e Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicilerini üzdü. Gönül Dağı'nın gelecek hafta ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu. Yayınlanan Gönül Dağı 22. bölüm fragmanında verilen bilgiye göre dizi 3 Nisan Cumartesi günü ekranlarda olacak. Şimdi izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı gün için geri sayıma başladı. Ayrıca yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.


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