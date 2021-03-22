EDHO 187. bölüm fragmanı izle! Ceylan Hızır reisi sınayıp resti çekiyor! ''Ben Meryem değilim Hızır, Meryem öldü''

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187 bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları Türkiye'yi ekran başına kitleyen dizinin yeni bölüm fragmanında son dönemlerde ayyuka çıkan çatışmaların tavan yaptığı ve Hakan'ın çatışma esnasında vurulduğu görünüyor. Ceylan Çakırbeyli bu bölümde Hızır reisin işlerine burnunu sokup Hızır reisi sınıyor. Bu durum karşısında kendisine kızan Hızır'a Ceylan ''Ben Meryem değilim Hızır, Meryem öldü'' deyip resti çekiyor. İşte EDHO'nun fırtına gibi gelen 187. yeni bölüm fragmanı...